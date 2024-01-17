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17 Января , 14:47

Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды»

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлят и увеличат на 5 млрд рублей, которые направят в регионы Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов.

«Программа действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах — по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того — надо ее увеличить», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что попросил правительство увеличить проект на 5 млрд рублей.

«Направим эти дополнительные 5 млрд в регионы Дальнего Востока, чтобы не было депопуляции, чтобы люди не уезжали, чтобы в ускоренном порядке там решались бытовые вопросы», — добавил он.

Президент отметил, что результаты федерального проекта «точно есть» благодаря работе руководителей муниципалитетов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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