Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды»

«Программа действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах — по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того — надо ее увеличить», — сказал глава государства.
Путин сообщил, что попросил правительство увеличить проект на 5 млрд рублей.
«Направим эти дополнительные 5 млрд в регионы Дальнего Востока, чтобы не было депопуляции, чтобы люди не уезжали, чтобы в ускоренном порядке там решались бытовые вопросы», — добавил он.
Президент отметил, что результаты федерального проекта «точно есть» благодаря работе руководителей муниципалитетов.
Источник: ИА "Башинформ"
Фото: ИА "Башинформ".