Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды»

«Программа действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах — по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того — надо ее увеличить», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что попросил правительство увеличить проект на 5 млрд рублей.

«Направим эти дополнительные 5 млрд в регионы Дальнего Востока, чтобы не было депопуляции, чтобы люди не уезжали, чтобы в ускоренном порядке там решались бытовые вопросы», — добавил он.

Президент отметил, что результаты федерального проекта «точно есть» благодаря работе руководителей муниципалитетов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".