Вечер авторской поэзии прошёл в Стерлитамаке

Вечер авторской поэзии «Душа как раскрытая книга» прошёл в «Мастерской искусств» - библиотеке N 3 в рамках проекта «Литературный вторник». Авторы-исполнители из Стерлитамака и Салавата Павел Осипов, Виталий Котков и Руслан Филипас пели песни и декларировали свои стихи.Стихотворения собственного сочинения читали учительница начальных классов Татьяна Емельянова, студент математического факультета СФ УУНиТ Радмир Файзуллин, рэппер Георгий Бессмертный, пенсионеры Ольга Литовченко, Ольга Емельянова, Татьяна Муртазина, местные авторы из литературного объединения «СтеЛит» Алла Кутлугузина, Галина Глушкова, самодеятельный поэт Вячеслав Фёдоров, художник Ринат Габдрахманов, представитель метамодернизма (экспериментальная поэзия).

Прозвучали сатирические басни, сочинения о зиме, поисках смысла жизни, природе родного края, патриотизме и любви к Родине.На вечере были гости - актриса Стерлитамакского русского драматического театра Ольга Бовен, завсегдатаи литературных вечеров в «Мастерской искусств».Вела вечер сотрудник библиотеки, актриса Ольга Франц: ⁃ Поэзия, если она честная и искренняя, превращается в музыку и каждому попадает в душу. Поэзия как будто откупоривает нашу душу, наполняя каждого из нас особой энергетикой, придавая нашей жизни особый смысл.

Это лечит душу и пишущего, и читающего стихи. И возвышает нас над буднями, даёт силы жить дальше, не смотря ни на что.Проекту «Литературный вторник» уже шесть лет, за это время в нем участвовало множество талантливых горожан разных возрастов и рода занятий, пишущих стихи. Вечер транслировался на портале "PRO. Культура. РФ"

Фото Тамары Андреевой.