Башкортостан преображается с каждым годом.

За последние 5 лет в республике благоустроили 683 объектов и общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Спасибо за ваше участие в голосовании и личный вклад в благоустройство нашего региона!

Вот лишь некоторые примеры. Голосуйте – какой из объектов вам понравился больше всего?

#ФКГС_Башкортостан #ФКГС2024 #ФКГС2023 #ФКГС02

#национальныепроекты #нацпроекты #нацпроектыБашкортостанБашкортостан преображается с каждым годом.

За последние 5 лет в республике благоустроили 683 объектов и общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Спасибо за ваше участие в голосовании и личный вклад в благоустройство нашего региона!

Вот лишь некоторые примеры. Голосуйте – какой из объектов вам понравился больше всего?

#ФКГС_Башкортостан #ФКГС2024 #ФКГС2023 #ФКГС02

#национальныепроекты #нацпроекты #нацпроектыБашкортостан