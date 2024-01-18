Союз общественных инициатив Зауралья высказался по ситуации в Баймакском районе

Союз общественных инициатив Зауралья накануне выступил с официальным заявлением по ситуации в Баймакском районе и уголовному делу в отношении Фаиля Алсынова (Алчинова)*.

«Мы, представители Союза общественных инициатив Зауралья, выступаем категорически против раскачивания общественно-политической обстановки в нашем родном Баймакском районе. Мы неоднократно наблюдали за тем, как националистические силы пытаются превратить наш родной район в центр дестабилизации башкирского Зауралья. Для манипуляции общественным мнением баймакцев так называемые заезжие «активисты» для реализации собственных политических амбиций и прикрываясь борьбой за экологию, в течение нескольких лет пытались «раскачивать» ситуацию. Однако в своем большинстве баймакцы не оказывали поддержку этим мероприятиям, а основной костяк составляли гастролеры из других районов. При этом реальным решением социально-экономических и экологических проблем населения занимались органы государственной власти. Да, в нашем районе существует ряд нерешенных проблем. Вместе с тем Радий Хабиров и его команда методично продолжают их решать, даже в условиях огромных бюджетных расходов во время пандемии и специальной военной операции на Украине. Поэтому мы призываем жителей Баймакского района не поддаваться манипулятивным технологиям разжигания протестных настроений в обществе.

Наша организация выступает категорически против любых провокаций и дестабилизации ситуации в районе. Кроме того, мы выступаем против сепаратистских и националистических идей, проповедуемых немногочисленными представителями запрещенной экстремистской организации БОО «Башкорт**». Как известно, лидерами данной организации были два человека — Руслан Гаппасов (Габбасов)*** и Фаиль Алсынов*.

Руслан Гаппасов*** в настоящее время эмигрировал из страны и работает на центр психологических операций вооруженных сил Украины. Людей, предавших свою страну, называют коллаборационистами. В законодательстве многих стран коллаборационизм является военным преступлением. Кроме того, Руслан Гаппасов*** в своих информационных ресурсах открыто глумится над воинами из Башкирии, погибшими за свою страну. Мы осуждаем Руслана Гаппасова*** как предателя и военного преступника.

Фаиль Алсынов* является соратником Руслана Гаппасова***, и мы выражаем сомнения в том, что их политико-идеологические взгляды имеют какие-либо различия. В этой связи моральные и идеологические принципы нашей организации не позволяют нам оказывать поддержку Фаилю Алсынову* в истории с его уголовным делом. Мы осуждаем его деятельность и призываем быть мужчиной, ответить за свои действия по закону. Уверены, что суд вынесет справедливое решение. Его попытки спрятаться за башкирским народом, вещать от имени башкирского народа, сравнивать себя с великим батырами башкирского народа считаем вульгарными и циничными.

Наша организация выражает поддержку Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову за особое внимание молодежи Зауралья и постоянную поддержку. Уверены, что подобное внимание приведет к социально-экономическому и инфраструктурному развитию Зауралья», — говорится в заявлении.

«Башинформ» писал, что суд признал экстремиста Фаиля Алчинова* виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и приговорил к четырем годам колонии общего режима, а ранее Росфинмониторинг внес Алчинова* в перечень террористов и экстремистов. После признания «Башкорт»** экстремистской организацией он продолжал преступную, деструктивную деятельность, разжигал межнациональную рознь, поддерживал вооруженные силы Украины, совместно с экстремистами, скрывающимися за рубежом, вел работу, направленную на разрушение целостности страны.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

*** — 21.10.2022 Минюст включил в число физлиц-иноагентов, включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.

Источник: ИА "Башинформ"