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18 Января , 12:11

Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства

С докладом об итогах развития экономики России за 2023 год выступил Министр экономического развития Максим Решетников.

Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства
Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства

  Глава государства перед выступлением министра  кратко обрисовал ситуацию в стране и отметил вопросы, на которые нужно обратить особенное внимание:

"Мы с Председателем Правительства вчера здесь, в Кремле, поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год. Михаил Владимирович [Мишустин] считает, что тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5 процента, на самом деле при более тщательном подсчёте может оказаться и чуть повыше.

Но что хотелось бы отметить – то, что этот рост основан прежде всего на внутреннем потребительском и инвестиционном спросе. Это очень важно. Хорошие показатели продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, грузооборот подрос. Что касается стройки, мы несколько раз возвращались к этому вопросу, по-моему, 110,1 миллиона квадратных метров ввод жилья у нас состоялся. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было.

Хочу строителей с этим поздравить. Это очень хороший показатель.  Правда, есть и вызовы: инфляция – 7,4 процента. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи. За 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. Это неплохо. Но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим. 

Пожалуйста, Максим Геннадьевич. Я бы просил Вас дать более глубокий анализ и прокомментировать то, что я сейчас сказал".

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73278

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73278/photos/74477

 

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