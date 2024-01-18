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18 Января , 15:24

Президент России продлил проект «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года

Президнет РФ Владимир Путин сообщил о продлении до 2030 года конкурса, определяющего лучшие проекты в области развития городской среды.

Президент России продлил проект «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года
Президент России продлил проект «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года

Речь идёт о Всероссийском  конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.


Первый раз  малые города и исторические поселения Башкортостана участвовали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. С 2019 года в конкурсе победили 29 проектов, представленных республикой.

Общий объем средств, привлеченных из федерального бюджета на их реализацию, составляет 2 млрд 480 млн рублей.

В 2023 году завершили реализацию шести проектов-победителей конкурса в Стерлитамаке, Баймаке, Белебее, Бирске, Кумертау, Межгорье. Приступили к реализации ещё пяти проектов-победителей в Агидели, Дюртюлях, Ишимбае, Мелеузе, Янауле, которые планируют завершить до 1 июля 2024 года. В этом году начнут благоустройство двух конкурсных территорий в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района.

 

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