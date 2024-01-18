В Москве продолжается неделя народного творчества «Живые традиции Башкортостана»

Второй день посвятили Дню вышивки. Проведены мастер-классы по четырем направлениям с участием 720 человек (изготовление мини-нагрудников, тиснение по коже, изготовление куклы-оберега, вышивка). Некоторые участники мастер-классов повторно возвращались на занятия.

Самому юному участнику мастер-класса 1,5 года, самому взрослому – 78 лет. Проведен розыгрыш башкирских платков, шапки, участниками которого стали четыре представителя г.Москвы. Инструкцию по составлению родословной (шежере) получили 170 человек. Юные посетители выставки знакомились с персонажами башкирского фольклора и эпоса через красочные рисунки, а также принимали участие в проекте-игре «Национальный костюм народов Башкортостана в миниатюре».

Стенд посетило более 550 детей.Фотозону, где можно сфотографироваться на память в национальном башкирском костюме, посетило порядка 310 человек. Всего во второй день недели народного творчества стенд-космолет посетило порядка 40 000 человек.