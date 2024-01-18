В русском драматическом театре состоялась читка пьесы современного драматурга Анастасии Малейко «Лампочки»

ЖИЛИ-БЫЛИ ДЕД ДА БАБА

Не высказывая своего мнения об этом произведении, излагаю только факты. Выводы каждый для себя сделает сам.

Начало «Лампочек» чисто фольклорное: жили-были Дед (Ильдар Сахапов) и Баба (Юлия Шабаева) и была у них … Нет, курочки Рябы, которая несла золотые яички, у них не имелось, зато жил внук Филя (Михаил Богомолов) – сирота при живых родителях. Отец семнадцатилетнего юнца сгинул без следа в житейском болоте. Сорокавосьмилетняя мамаша (Елизавета Тодорова) активно устраивала свою женскую судьбу. На её счету два замужества. В данное время она остановилась на молодом человеке со звонким именем Антон (Никита Миненко), который занимался художественным творчеством.

Дополняли общество – соседка Валентина (Регина Рушатова) и продавец Маша (Василиса Сунарчина).

Авторский текст читала Камилла Хакимова.

Обитала семья в сталинке с высокими потолками и старинной мебелью. Намёк на соблюдение определённого образа жизни.

Фото автора.