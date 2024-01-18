В Стерлитамаке на реке Ашкадар прошло Великое освящение воды

Во время Крещения в Иордане Бог явил себя людям в образе Пресвятой Троицы: Бог Отец говорил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился от Предтечи Господня Иоанна, а Святой Дух сошёл в виде голубя.



Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую тайну Трёх Лиц Единого Бога, показывает необходимость Крещения для верующих в Христа, учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силой божественной благодати.



Крещение - путь к очищению от греха и вечной смерти. В воде крещения, источнике новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.

Первое великое водоосвящение происходит в Крещенский сочельник и часто служится под открытым небом на естественных водоёмах. В Стерлитамаке, на городском пляже реки Ашкадар, в полдень 18 января водосвятие совершалось клириком Свято-Никольского собора отцом Михаилом Графовым. Вместе с ним в службе участвовали певчие церковного хора Никольского собора, а после освящения воды в крещенской проруби духовные песнопения были исполнены любительским хором «Благовест» под руководством церковного регента Татьяны Крайновой. На освящении вод Ашкадара присутствовали несколько десятков горожан.



Вода, набранная после великого освящения, носит название крещенской или великой агиасмы. Отношение к ней должно быть как к великой святыне - принимая её, нельзя ссориться, допускать неблагочестивые поступки и мысли. Пить крещенскую воду можно только натощак.

Набирать святую крещенскую воду впрок можно в православных храмах, начиная с полудня 18 января до 20 января включительно. Такая вода остаётся свежей в течение года.



Существует обычай в Богоявление кропить крещенской водой жилище с пением тропаря праздника: « Во Иордане крешающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение». Можно для этого пригласить священника, который совершит молебен и окропление.

Для безопасности тех, кто на Крещение захочет окунуться в «иордань», у нас в городе созданы все условия. К специально оборудованной крещенской купели ведут дорожки из деревянного настила со специальным покрытием. Для переодевания оборудована тёплая палатка, устланная коврами. Рядом с купелью дежурит автомобиль спасателей.



А для души местные умельцы вырезали изо льда праздничный крест, украшающий берег рядом с крещенской купелью.



Фото Тамары Андреевой.