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18 Января , 18:12

В Стерлитамаке продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту

Получить ответы на вопросы, связанные с военной службой по контракту, можно получить в чат-боте, который разработал ЦУР Башкортостана совместно с Военным комиссариатом республики.

В Стерлитамаке продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту
В Стерлитамаке продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту

Чат-бот:  https://t.me/contractRBBot. Сервис работает оперативно, подскажет, куда обратиться, если остались ещё вопросы.

О мерах поддержки для семей участников СВО из Башкортостана можно узнать подробнее в чат-боте: https://t.me/MPodderzhkiBashkortostanBot.

Также на сайте башбат.рф собраны ответы на вопросы, которые могут возникнуть у жителей, желающих вступить в ряды башкирских батальонов.

Получить более подробную информацию о военной службе можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

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