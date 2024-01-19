НЕЗАКОННО НАЧИСЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ ВОЗВРАЩАЕМ

Установлено, что 01.04.2023 в индивидуальном жилом доме в г. Октябрьский истек срок поверки прибора учета газа, собственником дома поверка прибора проведена 01.12.2023. При этом прибор учета газа по результатам поверки признан пригодным к использованию.

В нарушение требований федерального законодательства газоснабжающей организацией перерасчет заявителю произведен не был. Не согласившись с доводами ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» собственник дома обратился в Госкомитет. Госкомитетом было установлено, что с 01.04.2023 по 01.12.2023 начисление платы за газ произведено по нормативам потребления газа. Однако, в рассматриваемом случае имеется протокол поверки прибора учета газа ООО «Газсервисцентр», опровергающий пороки учета прибора учета газа. Следовательно, требования заявителя о перерасчете начисленной платы за потребленный газ исходя из показаний прибора учета, являлись правомерными.

-Мы всегда стоим на стороне законных интересов наших жителей и тщательно рассматриваем каждое обращение граждан связанных в том числе с нарушением платы за коммунальные услуги. И в последнее время, все чаще, к нашему сожалению при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушения выявляются, - отметил Артур Давлетшин.

По результатам рассмотрения обращения гражданина Госкомитетом внесено предостережение в ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю произведен перерасчет на сумму 37060,37 руб.

Источник: zhilstroynadzor.bashkortostan.ru