-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
19 Января , 10:00

НЕЗАКОННО НАЧИСЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ ВОЗВРАЩАЕМ

По предостережению Госкомитета газоснабжающая организация произвела перерасчет необоснованно начисленной платы за коммунальную услугу "газоснабжение".

Установлено, что 01.04.2023 в индивидуальном жилом доме в г. Октябрьский истек срок поверки прибора учета газа, собственником дома поверка прибора проведена 01.12.2023. При этом прибор учета газа по результатам поверки признан пригодным к использованию.

В нарушение требований федерального законодательства газоснабжающей организацией перерасчет заявителю произведен не был. Не согласившись с доводами ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» собственник дома обратился в Госкомитет. Госкомитетом было установлено, что с 01.04.2023 по 01.12.2023 начисление платы за газ произведено по нормативам потребления газа. Однако, в рассматриваемом случае имеется протокол поверки прибора учета газа ООО «Газсервисцентр», опровергающий пороки учета прибора учета газа. Следовательно, требования заявителя о перерасчете начисленной платы за потребленный газ исходя из показаний прибора учета, являлись правомерными.

-Мы всегда стоим на стороне законных интересов наших жителей и тщательно рассматриваем каждое обращение граждан связанных в том числе с нарушением платы за коммунальные услуги. И в последнее время, все чаще, к нашему сожалению при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушения выявляются, - отметил Артур Давлетшин.

По результатам рассмотрения обращения гражданина Госкомитетом внесено предостережение в ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю произведен перерасчет на сумму 37060,37 руб.

Источник: zhilstroynadzor.bashkortostan.ru

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru