Врач рассказала о действенных методах профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний

О том, насколько важно и актуально проведение такой тематической недели и что должен сделать каждый человек, чтобы избежать этих коварных заболеваний, «МГ» рассказала врач-терапевт Центра здоровья Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ляйсан Адыева.

-50% вклада в развитие ХНИЗ вносят основные 7 факторов риска - это курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови и ожирение.

- Расскажите о самых действенных методах профилактики развития ХНИЗ.

- Очевидно, что самым действенным методом профилактики развития ХНИЗ является соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности и отказ от таких вредных привычек, как табакокурение, гиподинамия, несбалансированный рацион питания и употребление спиртных напитков.

Конечно, важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

- Какие вы, как специалист, можете дать советы и рекомендации для профилактики заболеваний?

- Во-первых, каждый человек должен знать свои показатели, характеризующие здоровье - это уровень холестерина в крови, уровень артериального давления, уровень глюкозы в крови, индекс массы тела, окружность талии. Во-вторых, регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. В-третьих, правильно питаться: ограничить потребление соли до 5 грамм в сутки – это 1 чайная ложка без верха; увеличить потребление фруктов и овощей - не менее 400–500 грамм в день; увеличить потребление продуктов из цельного зерна, бобовых для обеспечения организма клетчаткой; снизить потребление насыщенных жиров и отказаться от потребления трансжиров. Рацион должен содержать достаточное количество растительных масел - 20–30 грамм в сутки, обеспечивающих организм полиненасыщенными жирными кислотами: рыба не менее 2 раз в неделю, желательно жирных сортов; ограничить потребление продуктов, содержащих добавленный сахар - это сладкие газированные напитки, мороженое, пирожное и другие сладости. Не курить; отказаться от потребления спиртных напитков; быть физически активным.

Взрослые люди должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. Каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут. Увеличение длительности занятий средней интенсивности до 300 минут в неделю или до 150 минут в неделю высокой интенсивности необходимо для того, чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья.

Молодёжная газета РБ