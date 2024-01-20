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20 Января , 17:03

Андрей Назаров проверил готовность Межвузовского кампуса к приему резидентов

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров совершил обход Межвузовского кампуса, строительство первой очереди которого завершилось в конце декабря. Глава кабмина провел рабочее совещание с представителями вузов, профильных ведомств, индустриальных партнеров и архитекторами.

Согласно графику, в кампусе идет монтаж оборудования научных лабораторий УГНТУ, УУНиТ и БГМУ, Мастерской киберфизических инноваций «Берлога», лаборатории для школьников Центра развития талантов «Аврора», обустраиваются площади арендаторов.

— Основные работы завершены, стройка закончена. Начинается второй, не менее важный, этап – вопрос обустройства вузов на новых площадях, монтажа оборудования, запуска его в работу. Фокус внимания смещаем на резидентов, — сказал Андрей Назаров.

Участники совещания обсудили запуск мультимедийного оборудования и доработку виртуальных моделей ученых, в честь которых будут названы башни второй очереди кампуса. Готовящиеся ролики и фильм покажут на официальном открытии первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. Премьер-министр сделал ряд замечаний по внутреннему устройству.

Напомним, программа по формированию сети университетских кампусов реализуется Министерством науки и высшего образования РФ по поручению Президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». В России строятся 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор. Уфа вошла в первую восьмёрку городов, в которых должны появиться межвузовские кампусы.

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"Стерлитамакский рабочий"

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