Андрей Назаров проверил готовность Межвузовского кампуса к приему резидентов

Согласно графику, в кампусе идет монтаж оборудования научных лабораторий УГНТУ, УУНиТ и БГМУ, Мастерской киберфизических инноваций «Берлога», лаборатории для школьников Центра развития талантов «Аврора», обустраиваются площади арендаторов.

— Основные работы завершены, стройка закончена. Начинается второй, не менее важный, этап – вопрос обустройства вузов на новых площадях, монтажа оборудования, запуска его в работу. Фокус внимания смещаем на резидентов, — сказал Андрей Назаров.

Участники совещания обсудили запуск мультимедийного оборудования и доработку виртуальных моделей ученых, в честь которых будут названы башни второй очереди кампуса. Готовящиеся ролики и фильм покажут на официальном открытии первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. Премьер-министр сделал ряд замечаний по внутреннему устройству.

Напомним, программа по формированию сети университетских кампусов реализуется Министерством науки и высшего образования РФ по поручению Президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». В России строятся 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор. Уфа вошла в первую восьмёрку городов, в которых должны появиться межвузовские кампусы.