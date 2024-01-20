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20 Января , 09:00

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

На совещании обсудили  реализацию положений Концепции внешней политики Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Концепция внешней политики Российской Федерации.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73283

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73283/photos/74483

 

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