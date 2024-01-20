Жители Башкортостана поддержали Радия Хабирова в защите республики от проявлений экстремизма (ВИДЕО)

– Это всех нас касается. Мы живём в трудное время, но люди разных национальностей сплотились вместе, как единый кулак. И когда какие-то силы, кучка экстремистов хотят расколоть наше единство, наш дружный коллектив, мы считаем, что их надо пресекать в зародыше. Мы полностью поддерживаем вас в этом вопросе и надеемся, что таких явлений у нас вообще не будет, – сказали жители. – За последними событиями мы наблюдаем с болью и горечью.
Радий Хабиров поблагодарил жителей за поддержку.
– Эта ситуация копилась годами. Я некоторых руководителей организации «Башкорт» (решением Верховного суда Башкортостана признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории России) в своё время увещевал, говорил им: «Хотите заниматься сохранением культуры, традиций, давайте будем делать это вместе». Но им надо было совсем другое. Они, по сути, занимались экстремизмом, и в 2020 году эту организацию признали экстремистской, – сказал Радий Хабиров. – Но и после этого они не угомонились. Есть небольшая группа людей, двое из них – за границей: один в Канаде, другой в Прибалтике. И они оттуда призывают к отделению Башкортостана от России, а недавно начали призывать к формированию партизанских отрядов, чтобы начались вооружённые столкновения. Это стало последней каплей. Такого мы никогда не будем терпеть, будем предельно жёстко действовать в этой ситуации.
Глава Башкортостана отметил, что в Башкортостане представители разных национальностей всегда жили в мире. И сегодня плечом к плечу защищают нашу Родину.
– Молодёжи в республике надо объяснять, что происходит. Плохо, что не разъяснили раньше, кто такие эти люди, которые раскачивают ситуацию в Баймаке, – сказал Радий Хабиров. – Сейчас будем рассказывать. Редко употребляю это слово, но те, кто пытаются расшатывать ситуацию из-за границы, на самом деле предатели.
Руководитель региона также рассказал, что ждёт участников несанкционированных акций.
– Их задерживают правоохранители. И это сразу крест на будущей карьере. Если привлекались по экстремистской статье или за участие в несанкционированных мероприятиях, считайте, что у них нет никакого будущего. И это тоже надо объяснять, – сказал Радий Хабиров. – Для нас всех это большой урок. Эта зараза, к сожалению, есть. Идёт серьёзное противодействие в информационном поле. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Моя работа как Главы республики – обеспечивать вашу защиту от этих экстремистов. И здесь нас полностью поддерживают правоохранительные органы. А самое главное – поддерживает общество. У людей в Башкортостане – обострённое чувство справедливости. Спасибо вам за поддержку. Этот этап мы спокойно пройдём. Порой мы немного спотыкаемся. но никогда не падаем и не сдаёмся. Все мы живём в одной республике, должны слышать и понимать друг друга, искать компромиссы.
Фото и видео: ИА "Башинформ".