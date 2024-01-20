Жители Башкортостана поддержали Радия Хабирова в защите республики от проявлений экстремизма (ВИДЕО)

– Это всех нас касается. Мы живём в трудное время, но люди разных национальностей сплотились вместе, как единый кулак. И когда какие-то силы, кучка экстремистов хотят расколоть наше единство, наш дружный коллектив, мы считаем, что их надо пресекать в зародыше. Мы полностью поддерживаем вас в этом вопросе и надеемся, что таких явлений у нас вообще не будет, – сказали жители. – За последними событиями мы наблюдаем с болью и горечью.

Радий Хабиров поблагодарил жителей за поддержку.

– Эта ситуация копилась годами. Я некоторых руководителей организации «Башкорт» (решением Верховного суда Башкортостана признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории России) в своё время увещевал, говорил им: «Хотите заниматься сохранением культуры, традиций, давайте будем делать это вместе». Но им надо было совсем другое. Они, по сути, занимались экстремизмом, и в 2020 году эту организацию признали экстремистской, – сказал Радий Хабиров. – Но и после этого они не угомонились. Есть небольшая группа людей, двое из них – за границей: один в Канаде, другой в Прибалтике. И они оттуда призывают к отделению Башкортостана от России, а недавно начали призывать к формированию партизанских отрядов, чтобы начались вооружённые столкновения. Это стало последней каплей. Такого мы никогда не будем терпеть, будем предельно жёстко действовать в этой ситуации.

Глава Башкортостана отметил, что в Башкортостане представители разных национальностей всегда жили в мире. И сегодня плечом к плечу защищают нашу Родину.

– Молодёжи в республике надо объяснять, что происходит. Плохо, что не разъяснили раньше, кто такие эти люди, которые раскачивают ситуацию в Баймаке, – сказал Радий Хабиров. – Сейчас будем рассказывать. Редко употребляю это слово, но те, кто пытаются расшатывать ситуацию из-за границы, на самом деле предатели.

Руководитель региона также рассказал, что ждёт участников несанкционированных акций.