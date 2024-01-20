-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Января , 19:14

Жители Башкортостана поддержали Радия Хабирова в защите республики от проявлений экстремизма (ВИДЕО)

20 января во время рабочей поездки Глава Башкортостана Радий Хабиров пообщался с жителями Дюртюлинского района, которые выразили полную поддержку руководству республики в борьбе с экстремистами.

Жители Башкортостана поддержали Радия Хабирова в защите республики от проявлений экстремизма (ВИДЕО)
Жители Башкортостана поддержали Радия Хабирова в защите республики от проявлений экстремизма (ВИДЕО)

– Это всех нас касается. Мы живём в трудное время, но люди разных национальностей сплотились вместе, как единый кулак. И когда какие-то силы, кучка экстремистов хотят расколоть наше единство, наш дружный коллектив, мы считаем, что их надо пресекать в зародыше. Мы полностью поддерживаем вас в этом вопросе и надеемся, что таких явлений у нас вообще не будет, – сказали жители. – За последними событиями мы наблюдаем с болью и горечью.

Радий Хабиров поблагодарил жителей за поддержку.

– Эта ситуация копилась годами. Я некоторых руководителей организации «Башкорт» (решением Верховного суда Башкортостана признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории России) в своё время увещевал, говорил им: «Хотите заниматься сохранением культуры, традиций, давайте будем делать это вместе». Но им надо было совсем другое. Они, по сути, занимались экстремизмом, и в 2020 году эту организацию признали экстремистской, – сказал Радий Хабиров. – Но и после этого они не угомонились. Есть небольшая группа людей, двое из них – за границей: один в Канаде, другой в Прибалтике. И они оттуда призывают к отделению Башкортостана от России, а недавно начали призывать к формированию партизанских отрядов, чтобы начались вооружённые столкновения. Это стало последней каплей. Такого мы никогда не будем терпеть, будем предельно жёстко действовать в этой ситуации.

Глава Башкортостана отметил, что в Башкортостане представители разных национальностей всегда жили в мире. И сегодня плечом к плечу защищают нашу Родину.

– Молодёжи в республике надо объяснять, что происходит. Плохо, что не разъяснили раньше, кто такие эти люди, которые раскачивают ситуацию в Баймаке, – сказал Радий Хабиров. – Сейчас будем рассказывать. Редко употребляю это слово, но те, кто пытаются расшатывать ситуацию из-за границы, на самом деле предатели.

Руководитель региона также рассказал, что ждёт участников несанкционированных акций.

– Их задерживают правоохранители. И это сразу крест на будущей карьере. Если привлекались по экстремистской статье или за участие в несанкционированных мероприятиях, считайте, что у них нет никакого будущего. И это тоже надо объяснять, – сказал Радий Хабиров. – Для нас всех это большой урок. Эта зараза, к сожалению, есть. Идёт серьёзное противодействие в информационном поле. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Моя работа как Главы республики – обеспечивать вашу защиту от этих экстремистов. И здесь нас полностью поддерживают правоохранительные органы. А самое главное – поддерживает общество. У людей в Башкортостане – обострённое чувство справедливости. Спасибо вам за поддержку. Этот этап мы спокойно пройдём. Порой мы немного спотыкаемся. но никогда не падаем и не сдаёмся. Все мы живём в одной республике, должны слышать и понимать друг друга, искать компромиссы.

Фото и видео: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru