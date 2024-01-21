Башкирия в рамках нацпроекта получит 426 млн рублей на комплексную модернизацию службы занятости

Выделенные из федерального бюджета средства будут направлены на текущий ремонт зданий и помещений, а также их оснащение. На программу модернизации из регионального бюджета выделено 337 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт зданий и помещений центров занятости, реорганизацию сети центров занятости населения, повышение заработных плат - оклады сотрудников центров занятости с января текущего года повысились в 2,4 раза.





Комплексная модернизация подразумевает полное переформатирование всех центров занятости населения в современные кадровые центры – будет проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, внедрен фирменный стиль оформления, работники пройдут дополнительное обучение, интерьер станет современным и доступным для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, появятся детские уголки, удобная навигация и цифровые сервисы. Это позволит увеличить степень организованности очередей, существенно сократить время на поиск оптимального решения при оказании посетителям услуг по любым вопросам трудоустройства.



- Модернизация центров занятости в России стартовала еще в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». На смену биржам труда по всей стране приходят современные и технологичные кадровые центры «Работа России» с новым форматом услуг и подходом к их оказанию. Башкортостан принимает активное участие в проекте по модернизации службы занятости с первых дней его запуска. За 3 года на территории республики появились четыре кадровых центра «Работа России». Вторая волна модернизации стартует уже в этом году, до конца 2024 года обновятся все центры занятости республики – это 69 объектов, – сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.