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21 Января , 21:01

Глава госавтоинспекции обратился к жителям Башкирии из-за ситуации на дорогах

Глава госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики. Он отметил, что сложная ситуация, связанная с погодными условиями, сохраняется.

Глава госавтоинспекции обратился к жителям Башкирии из-за ситуации на дорогах
Глава госавтоинспекции обратился к жителям Башкирии из-за ситуации на дорогах

В свете непростой обстановки, сотрудники дорожной полиции несут весьма интенсивную службу. В местах, где были установлены ограничения, они проводят необходимые мероприятия по регулированию движения, а также оказывают помощь водителям, которые оказались "запертыми" в горячем объятии зимнего снегопада, фокусируя свое внимание на тех, кто особенно нуждается в помощи, в частности, семьи с маленькими детьми. Наши сотрудники также заботятся о доставке воды и топлива для автомобилей, а также оказывают помощь с вызовом технической службы или эвакуатора.

«В решении этой проблемной ситуации мы настоятельно рекомендуем водителям с небольшим опытом вождения и пожилым людям отложить свои поездки на личном автомобиле. Лучше воспользоваться общественным транспортом. Все остальные водители должны бдительно следить за погодными и дорожными условиями, и по возможности избегать поездок за пределы населенных районов», - такое обращение к жителям республики произнес Владимир Севастьянов.

Источник: ИА "Башинформ"

 

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