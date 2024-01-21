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21 Января , 16:45

Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке

В благоустроенном и уютном дворе между домами № 5 по улице Нахимова и № 20 по улице Дружбы в субботу прошёл фестиваль добра, организованный при поддержке отдела по молодёжной политике администрации города.

Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке

В благоустроенном и уютном дворе между домами № 5 по улице Нахимова и № 20 по улице Дружбы в субботу прошёл фестиваль добра, организованный при поддержке отдела по молодёжной политике администрации города.

Жителей и гостей праздника поприветствовали председатели советов домов Олег Поскребышев и Риф Гайнуллин, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ильдар Ахметвалиев, депутат Госсобрания – Курултая РБ Юлия Герасимова.

Праздничное настроение детям и взрослым поддерживали весёлые танцы под руководством Артёма Баймухаметова, задорные ростовые куклы – белые медведи, увлекательные конкурсы и игры, ароматный горячий чай от ВПО «Отечество» и свежая и особенно вкусная на морозном воздухе выпечка от Стерлитамакского хлебокомбината.

Фото Тамары Андреевой

Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
Шумно и весело прошёл фестиваль двора в Стерлитамаке
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