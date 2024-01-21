В 2023 году в Башкирии были выделены более 135 млн рублей на развитие ИТ-проектов

Вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев отметил, что целью работы является максимальная поддержка ИТ-индустрии, телекоммуникационного рынка и новых отечественных технологий. В прошлом году в сотрудничестве с Минцифры республиканское Правительство предоставило по 3 млн рублей трем компаниям-разработчикам. Финансирование разработок будет продолжено в текущем году.

Грантовую помощь получили также компании, занимающиеся правовыми извещениями, "Открытый регион" и "Центр информационных технологий". Остальные средства были направлены на проекты, такие как автоматизация оценки чувствительности микроорганизмов к препаратам, разработка робототехнического комплекса для сортировки пластиковых изделий, системы планирования с машинным обучением и другие.

За последние 5 лет в Башкортостане было привлечено около 1 млрд рублей федерального финансирования для развития региональных ИТ-компаний, стартапов и команд. Были поддержаны около 152 IT-компаний региона. Министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин отметил, что сотрудничество с федеральными фондами позволяет максимально использовать программы поддержки для развития айтишников.

Башкортостан предоставляет благоприятные условия для комплексной поддержки предприятий с целью эффективного участия в проектах, реализуемых в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". За последние несколько лет было привлечено значительное финансирование: 592,6 млн рублей в 2022 году, 153 млн рублей в 2021 году, 120 млн рублей в 2020 году и 90 млн рублей в 2019 году.

В новом 2024 году в Башкортостане планируется увеличение числа аккредитованных ИТ-компаний для более простого получения государственной поддержки.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан