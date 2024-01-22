Глава Башкирии наглядно показал лицо экстремистов

Как отметил Радий Хабиров, в видео наглядно показано, кому противостоит регион. В ролике речь идет об экстремистах, организовавших несанкционированные акции в Башкирии.

Сообщается, что уже установлена причастность к митингам в Баймаке Руслана Габбасова*. Об этом рассказали задержанные в ходе протестов студенты. Причем сам Габбасов* проживает в Литве, откуда призывает башкир взяться за оружие. Еще одним причастным стал проживающий в Канаде Руслан Сулейман. Он из-за океана рассказывает о необходимости Башкирии отсоединиться от России. Теневым руководителем процесса называют Фанзиля Ахметшина. Кроме того, в ролике напоминают, что почти все организаторы несанкционированных акций были судимы за наркотики и даже убийство. В конце ролика отмечается связь между событиями в Башкирии и высокий интерес конкретных зарубежных СМИ, что доказывает связь экстремистов с врагами России.

*Руслан Габбасов признан минюстом иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Ходарковский Михаил Борисович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Варламов Илья Александрович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Татаро-башкирская служба «Свобода» (Azatliq Radiosi) внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») признано террористической и запрещенной в РФ.

Башкирская общественная организация «Башкорт» признана экстремистской и запрещенной в РФ.

Алчинов Фаиль Фаттахович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Источник: Горобзор

Фото: Горобзор.