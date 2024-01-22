Спортсменка из Стерлитамака завоевала бронзу в ПФО по легкой атлетике
С 19 по 21 января в городе Новочебоксарск прошел Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по легкой атлетике.
Спортсменка из Стерлитамака завоевала бронзу в ПФО по легкой атлетике
По информации пресс-службы спортивной школы олимпийского резерва города Стерлитамака, талантливая воспитанница Валерия Бурлакова завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину в своей возрастной категории.
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