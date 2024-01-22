В Башкирии были подведены итоги успешной реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Важным шагом в обеспечении транспортной доступности стал ремонт ул. Шафиева, который позволит легко добраться до Клиники БГМУ. Работы были выполнены от ул. Р. Зорге до ул. Парковой.



Для обеспечения безопасного движения автобусов по «Нижегородскому кольцу» в 2020 году будут проведены работы по приведению его в нормативное состояние. В предыдущем году была отремонтирована ул. Рижская.



Не обошлось без ремонтов и в других частях города. Ул. Менделеева на участке от ул. Обской до ул. Караидельской восстановлена на протяжении 0,9 км. Также была оживлена и улица Льва Толстого в микрорайоне Черникова, простирающаяся на 0,7 км.



Национальный проект «Безопасные качественные дороги» не только стремится обеспечить безопасность, но и целенаправленно создает новые объекты. Так, в городском населенном пункте Зинино было завершено строительство транспортной развязки, а также были начаты работы по ремонту моста через реку Уфу, чтобы обеспечить транспортную доступность в направлении микрорайона Шакша и населенных пунктов Дорогино, Иглино.



И наконец, продолжается строительство улицы Высотной и реконструкция улицы Рабкоров. Это не только соединит микрорайон Зеленая Роща с проспектом Салавата Юлаева, но также значительно разгрузит улицы Менделеева, Софьи Перовской и Степана Кувыкина, что повысит транспортную доступность для всех жителей данного микрорайона.

Источник: Администрация городского округа город Уфа