В Башкирии система долговременного ухода позволяет помочь 800 пожилым людям и инвалидам

— В августе прошлого года мы заключили соглашение с Минтрудом России о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за счет средств федерального бюджета. Ранее дополнительные уходовые услуги на дому нуждающимся в этом людям оказывали только в рамках республиканского бюджета, за 2022 и 2023 годы были выделены значительные суммы, — рассказал Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров.





Для поддержки людей, нуждающихся в уходе и не имеющих возможности получать его в домашних условиях, в республике функционируют 40 объектов с круглосуточным проживанием. Но какие бы условия ни были созданы в таких учреждениях, проживание дома, в семье остается приоритетом для каждого человека.





- Апробация проекта в пилотном режиме в республике, конкретно в Уфе, началась ещё в 2022 году. К созданию системы долговременного ухода средств регионального бюджета были привлечены 5 автономных некоммерческих организаций, уходовыми услугами удалось охватить 231 человек. С января по сентябрь 2023 года уход был организован, тоже за счет средств региона, за 271 человеком. А уже с сентября прошлого года республика вошла в пилотный проект Минтруда России по созданию системы долговременного ухода на условиях федерального финансирования, - пояснила министр семьи и труда Башкортостана Ленара Иванова.





По словам министра, за короткий срок в республике удалось сформировать нормативно-правовую базу, выстроить систему, позволяющую определить нуждаемость в уходе, организовать подбор и обучение персонала, найм родственников и бесплатное оказание услуг. За 3 месяца до конца года услугами системы долговременного ухода было охвачено уже 800 человек - это самый большой показатель среди новых регионов, подключенных к СДУ.





Благодаря дополнительному финансированию создано 500 новых рабочих мест по всей республике. Трудоустроено 185 человек из числа родственников, 152 из которых ранее долгое время были безработными. Речь не только об организации профессионального ухода за нуждающимися людьми, но и о моральном состоянии людей, которые долгие годы 24 часа в сутки ухаживают за своими близкими, например, родители инвалидов или дети пожилых родителей.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан