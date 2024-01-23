Cтали известны планы по ремонту улиц в столице Башкирии в рамках национального проекта

Среди улиц, которые будут отремонтированы, в списке есть такие как: Благоварская, Дзержинского, Кольская (от ул. Российской до проспекта Октября), Магистральная (от ул. Дагестанской до ул. Новороссийской), Набережная реки Уфы (от ул. Современников до ул. Маршала Жукова), Рихарда Зорге (от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева), автомобильная дорога Уфа – Дема (от Флотского переулка до моста через реку Дёма). В этом году также будет отремонтирована объездная дорога северного обхода автодороги Уфа – Затон (М-7) на участке от моста через реку Белую до путепровода в створе проезда Мебельщиков. Стоит отметить, что участок данной автодороги протяженностью 8,5 км, идущий в сторону выезда из города, был обновлен в 2022 году.



По просьбам жителей в текущем сезоне дорожного строительства также будет осуществлен ремонт улицы Галечной (от моста через реку Юрмаш до ул. Елизаветы Глинки), автодороги Шакша – Базилевка (на участке от поворота на автодорогу М-5 "Урал" до ул. Беговой), улицы Беговой (на участке автодороги от Шакша – Базилевка до автодороги Жилино – Базилевка), автодороги Жилино – Базилевка (на участке от ул. Беговой до въезда в ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница), а также автодороги Федоровка – Елкибаево (на участке от ул. Елизаветы Глинки до административного здания по ул. Комаринской, 6 к2) и улицы Ландшафтной (на участке от Нагаевского шоссе до ул. Межевой).



Как сообщается из Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы, по указанным объектам были проведены конкурсные процедуры, и генеральные подрядные организации на выполнение строительно-монтажных работ уже определены. Сразу после установления благоприятных погодных условий дорожные работники приступят к работе на объектах.

Источник: Администрация городского округа город Уфа