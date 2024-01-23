Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым

Крупнейшее в стране профобъединение он бессменно возглавляет три десятилетия. Некоторые результаты работы доложил президенту.

В. Путин: Вы мне все за 30 лет не будете рассказывать?

М. Шмаков: Нет. Я просто хочу сказать, что мы движемся к съезду. У нас промежуточная еще одна дата — 30 лет с переломного момента, с 1993 года. Получилось так, что именно 30 лет я возглавляю нашу организацию.

В. Путин: Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать, совместной работы, все-таки Вы для правительства часто неудобный партнер.

М. Шмаков: До сих пор.

В. Путин: Но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых Вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов.

М. Шмаков: Владимир Владимирович, интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают.

В. Путин: Согласен.

М. Шмаков: Мы спорим о деталях.

В. Путин: Согласен, это точно.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73289

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73289/photos/74485