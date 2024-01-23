Президент РФ Владимир Путин установил статус многодетных семей и определил меры их поддержки

Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Согласно документу, в России официально устанавливается статус многодетных семей, также определены основные меры их поддержки.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Подробнее об этом в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".