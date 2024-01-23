В 2023 году Центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям Башкирии более 12 тысяч услуг

— Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан — это успешно функционирующая сеть структурных подразделений, которые оказывают поддержку не только предпринимателям, но и самозанятым, физическим лицам. На сегодняшний день офисы Центра работают в 12 муниципалитетах республики. В ближайшее время планируется открытие еще одного подразделения, на этот раз в с. Исянгулово Зианчуринского района, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.



Большая часть услуг Центра «Мой бизнес», более 70%, представляла собой бесплатные консультации по мерам поддержки бизнеса, остальная часть — это обращения за услугами Центра, которых в настоящее время насчитывается более 100 видов. Например, за прошедший год комплексной услугой по консультированию и проведению скоринговой оценки воспользовались 889 субъектов МСП.



Также в 2023 году Центром проведено 187 мероприятий, в которых приняли участие порядка 9 тыс. человек. Это образовательные программы, форумы, выставки, семинары, тренинги, круглые столы, деловые игры и мастер-классы.



Узнать об услугах Центра «Мой бизнес» РБ можно на сайте и по телефону единой «горячей линии»: +7 347 224-99-99. Адреса офисов Центра размещены здесь.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан