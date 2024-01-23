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23 Января , 12:26

В Башкирии сотрудники госавтоинспекции устроили погоню за нетрезвым водителем

По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, накануне около трех часов ночи при несении службы в городе Ишимбае экипаж инспекторов ДПС обратил внимание на автомашину «Тойота Корона», которая двигалась с большой скоростью.

В Башкирии сотрудники госавтоинспекции устроили погоню за нетрезвым водителем
В Башкирии сотрудники госавтоинспекции устроили погоню за нетрезвым водителем

Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. Сотрудники ДПС со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом начали преследование автомобиля.

В результате преследования водитель был задержан. В отношении гражданина были составлены административные материалы:

- за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ;

- за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по ст.12.37 КоАП РФ;

- за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ;

- за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч. 1 ст.12.1 КоАП РФ.

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку. 

Источник: ИА "Башинформ" 

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