В Башкирии сотрудники госавтоинспекции устроили погоню за нетрезвым водителем

Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. Сотрудники ДПС со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом начали преследование автомобиля.



В результате преследования водитель был задержан. В отношении гражданина были составлены административные материалы:



- за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ;



- за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по ст.12.37 КоАП РФ;



- за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ;



- за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч. 1 ст.12.1 КоАП РФ.



Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.

Источник: ИА "Башинформ"