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23 Января , 11:33

В Башкирии водитель сбил дедушку на пешеходном переходе

Инцидент произошел накануне вечером напротив дома № 98 по улице Первомайской.

В Башкирии водитель сбил дедушку на пешеходном переходе
В Башкирии водитель сбил дедушку на пешеходном переходе

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Лада Калина», следуя в сторону улицы Машиностроителей, допустил наезд на 78-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен. По факту ДТП начато разбирательство», — сообщили в ГИБДД РБ по Уфе.

Всего за прошедшие сутки в столице республики зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в двух дорожных авариях пострадали 2 человека. 

Источник: ИА "Башинформ" 

 

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