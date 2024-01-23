В Башкирии водитель сбил дедушку на пешеходном переходе

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Лада Калина», следуя в сторону улицы Машиностроителей, допустил наезд на 78-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен. По факту ДТП начато разбирательство», — сообщили в ГИБДД РБ по Уфе.

Всего за прошедшие сутки в столице республики зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в двух дорожных авариях пострадали 2 человека.

Источник: ИА "Башинформ"