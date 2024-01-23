Заявление на сдачу ЕГЭ можно подать до 1 февраля

В заявлении нужно перечислить предметы, по которым планируется сдать экзамен. Их количество не ограничено.



В Стерлитамаке заявления принимаются в отделе образования по адресу: ул. Полевая, 29, кабинет 218. Ответственный за приём - Р.Р. Шершукова.



Выпускники школ этого года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учёбы. Выпускники прошлых лет и студенты колледжей должны подать заявление в места регистрации на сдачу экзаменов, определяемые Министерством образования и науки республики.

Подробнее в источнике: https://www.sterlitamakadm.ru/news/obrazovanie/do-1-fevralya-mozhno-podat-zayavlenie-na-sdachu-ege-2024/

Фото: Динары Исхаковой из архива "СР".