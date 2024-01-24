Более 3000 подарков для участников проекта «Всей семьей»

27 января у всех семей-участниц будет шанс выиграть один из более чем 3000 призов. Каждый из подарков поможет вам стать ближе с вашими родными.



Чтобы принять участие в основном розыгрыше, необходимо:

1) Подписаться на группу проекта: https://vk.com/vseysemiey

2) Зарегистрироваться в проекте по ссылке: https://vk.com/im?sel=-223569207

3) Выполнить как минимум одно задание и выложить фото с хештэгом #всейсемьей, #всейсемьей02, #всейсемьейстерлитамак



А вот ссылки на мини-конкурсы, в которых вы еще успеваете принять участие:

– конкурс детских раскрасок, среди участников которого будут разыграны 50 сертификатов на покупки в «Детском мире»: https://vk.cc/ctM8mq

– конкурс репостов, по итогам которого будут вручены 50 сертификатов OZON на семейные покупки: https://vk.cc/cu0vCt.



У вас еще есть время присоединиться к участникам!



#всейсемьей #всейсемьей02

#всейсемьейстерлитамак