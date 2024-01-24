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24 Января , 12:12

Более 3000 подарков для участников проекта «Всей семьей»

Уже больше месяца тысячи семей по всей стране и, конечно, из Стерлитамака выполняют простые задания, весело и уютно проводят время с близкими, а также собирают свои бесценные фотоколлекции, которые останутся с ними на долгие годы.

Более 3000 подарков для участников проекта «Всей семьей»
Более 3000 подарков для участников проекта «Всей семьей»

27 января у всех семей-участниц будет шанс выиграть один из более чем 3000 призов. Каждый из подарков поможет вам стать ближе с вашими родными.

Чтобы принять участие в основном розыгрыше, необходимо:
1) Подписаться на группу проекта: https://vk.com/vseysemiey
2) Зарегистрироваться в проекте по ссылке: https://vk.com/im?sel=-223569207
3) Выполнить как минимум одно задание и выложить фото с хештэгом #всейсемьей#всейсемьей02#всейсемьейстерлитамак

А вот ссылки на мини-конкурсы, в которых вы еще успеваете принять участие:
– конкурс детских раскрасок, среди участников которого будут разыграны 50 сертификатов на покупки в «Детском мире»: https://vk.cc/ctM8mq
– конкурс репостов, по итогам которого будут вручены 50 сертификатов OZON на семейные покупки: https://vk.cc/cu0vCt.

У вас еще есть время присоединиться к участникам!

#всейсемьей #всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

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