Госавтоинспекция Стерлитамака напоминает

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого "деяния".

Штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30000 рублей.

О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами находящимися в состоянии опьянения вы можете сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8(347) 279-32-92.

Также написать в телеграм-чат ГИБДД по приёму сообщений.