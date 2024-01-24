Госавтоинспекция Стерлитамака напоминает

Штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30000 рублей.
О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами находящимися в состоянии опьянения вы можете сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8(347) 279-32-92.
Также написать в телеграм-чат ГИБДД по приёму сообщений.