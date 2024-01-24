В 2023 году Башкирия удвоила экспорт зерна

Не только объем экспорта зернобобовых культур увеличился, но и география поставок расширилась. К уже привычным покупателям башкирского зерна - Азербайджану, Бельгии, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Казахстану и Узбекистану - в прошлом году были добавлены Афганистан, Киргизия, Китай, Латвия, Нидерланды, Польша, Туркмения, Турция и другие страны.



В этих странах были экспортированы более 121,21 тысячи тонн пшеницы, 79,42 тысячи тонн ячменя, 51,6 тысячи тонн льна, 6,84 тысячи тонн гороха, 8,7 тысячи тонн ржи, 0,95 тысячи тонн подсолнечника, 0,59 тысячи тонн горчицы, 0,98 тысячи тонн овса, 1,9 тысячи тонн сафлора.



Помимо этого, в экспорте зернобобовых и кормовых культур также присутствуют нут, гречиха, рыжик, расторопша, вика и другие виды сельскохозяйственных зерновых. Кроме того, сельхозпроизводители региона поставляют заграницу крупы, муку и отруби.

Всё это в рамках национального проекта "Международное сотрудничество и экспорт".

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан