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25 Января , 11:17

О чём беседовали Ахмеровы из Рощинского с Президентом РФ

Президент РФ Владимир Путин встретился с несколькими российскими семьями  во время форума «Родные — Любимые» в российской столице.

О чём беседовали Ахмеровы из Рощинского с Президентом РФ
О чём беседовали Ахмеровы из Рощинского с Президентом РФ

Участие в форуме приняли победители конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». В их числе - семья Ахмеровых из  села Рощинский Стерлитамакского района. У Анны и Рустама Ахмеровых четверо детей. 

Ахмеровы обратились к президенту с вопросом: «Как вырастить настоящего мужчину, какие слова, наказы давали Вам родители, дедушки, чтобы воспитать такого ответственного, волевого человека?».

Владимир Путин в ответ рассказал об истории своего взросления и вспомнил слова Макаренко: «Лучшее воспитание — личный пример».

Общаясь с семьёй из республики, президент предложил им обязательно посетить павильон Башкирии на ВДНХ.

Фото: АНО «Россия – страна возможностей», сайт кремлин.ру.

Источник:ИА "Башинформ"

О чём беседовали Ахмеровы из Рощинского с Президентом РФ
О чём беседовали Ахмеровы из Рощинского с Президентом РФ
О чём беседовали Ахмеровы из Рощинского с Президентом РФ
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"Стерлитамакский рабочий"

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