О чём беседовали Ахмеровы из Рощинского с Президентом РФ

Участие в форуме приняли победители конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». В их числе - семья Ахмеровых из села Рощинский Стерлитамакского района. У Анны и Рустама Ахмеровых четверо детей.

Ахмеровы обратились к президенту с вопросом: «Как вырастить настоящего мужчину, какие слова, наказы давали Вам родители, дедушки, чтобы воспитать такого ответственного, волевого человека?».

Владимир Путин в ответ рассказал об истории своего взросления и вспомнил слова Макаренко: «Лучшее воспитание — личный пример».

Общаясь с семьёй из республики, президент предложил им обязательно посетить павильон Башкирии на ВДНХ.

Фото: АНО «Россия – страна возможностей», сайт кремлин.ру.

Источник:ИА "Башинформ"