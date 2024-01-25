Поздравление Радия Хабирова с Днём российского студенчества

Студенческие годы – это удивительное время поиска и открытия новых горизонтов. Ваши идеи, энергия, стремление изменить мир к лучшему способствуют дальнейшему движению вперед.

Сегодня в вузах республики учатся более 100 тысяч студентов из Башкортостана, других регионов России и зарубежных стран. Вы активно проявляете себя в научных разработках и инновационных проектах, участвуете в программах академической мобильности, волонтерском движении, успешно реализуете свои стартапы, амбициозные проекты, выигрываете гранты, побеждаете в профессиональных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.

Национальный проект «Наука и университеты» предоставляет новые возможности для самореализации и развития талантов. Скоро откроет двери первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Три наших вуза участвуют в программе «Приоритет 2030». В Уфимском университете науки и технологий работает передовая инженерная школа «Моторы будущего». Наши вузы активно участвуют в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства» и других мероприятиях.

Наша страна решает сейчас масштабные задачи. Они по плечу вам и вашим наставникам, которые в своё время также были студентами. Уверен, что вы успешно претворите в жизнь свои планы и мечты, внесете весомый вклад в развитие Башкортостана и всей России.

Желаю вам, дорогие студенты и выпускники, успехов во всех добрых делах и начинаниях, уверенности в своих силах, важных достижений и побед!

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров