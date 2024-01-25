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25 Января , 11:44

В Башкирии дорожные службы за год оцифровали и устранили более 100 тысяч ям

В 2023 году дорожные службы Башкортостана успешно устранили более 100 тысяч дефектов на региональных и межмуниципальных дорогах. Этот важный результат достигнут благодаря специальной программе «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры» (СКПДИ), которая применяется для цифровой фиксации ям и других проблем на дорогах.

В Башкирии дорожные службы за год оцифровали и устранили более 100 тысяч ям
В Башкирии дорожные службы за год оцифровали и устранили более 100 тысяч ям

Также важную роль в поддержке дорожного хозяйства Башкортостана играет нацпроект «Безопасные качественные дороги». В рамках этого проекта в текущем году планируется ремонт нескольких крупных транспортных магистралей, включая северный объезд трассы Уфа-Затон и участки дорог Шакша-Базилевка, Жилино-Базилевка, Федоровка-Еликбаево, трассы Уфа-Дема.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов отмечает, что начиная с начала года было произведено обследование, цифровая фиксация и устранение 118 154 дорожных дефектов по всей республике. Система СКПДИ показывает, что ежегодно в Башкортостане восстанавливаются более 100 тысяч дорожных поверхностей. Ремонт ям проводится круглогодично: зимой устраняются аварийные ямы, которые представляют угрозу для безопасности дорожного движения, а летом и осенью выбоины и ямы заделываются немедленно после их появления.

С 2020 года дорожные службы республики успешно используют специальную программу СКПДИ. Мастера оцифровывают проблемные участки дорог с помощью приложения, а специалисты из Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан следят за своевременным выполнением работ по устранению проблем, которые фиксируются в СКПДИ. За четыре года работы с этой системой было зарегистрировано и устранено более 500 тысяч ям.

Министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин подчеркивает, что с помощью СКПДИ вся республика была оцифрована четыре года назад, начиная от дорожников и заканчивая главами сельских поселений. Оценка дорожных проблем выполняется с использованием эффективных цифровых инструментов, что позволяет более точно контролировать процесс устранения дефектов.

Обновление дорожной инфраструктуры и своевременный ремонт дорог в Башкортостане не только повышает комфорт для жителей, но и делает регион более привлекательным для инвесторов. Инвестиции в строительство дорог активизируют различные отрасли экономики республики.

Источник: Минтранс РБ 

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