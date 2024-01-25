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25 Января , 11:54

В Башкирии ввели в эксплуатацию первые два дома по проекту комплексной малоэтажной застройки с применением эскроу-счетов

Увеличение объемов жилищного строительства, включая загородное жилье (ИЖС), является основным показателем реализации федеральной программы «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Башкирии ввели в эксплуатацию первые два дома по проекту комплексной малоэтажной застройки с применением эскроу-счетов
В Башкирии ввели в эксплуатацию первые два дома по проекту комплексной малоэтажной застройки с применением эскроу-счетов

Программа включает в себя строительство 300 малоэтажных домов – таунхаусов и 100 отдельных жилых домов в деревне Начапкино Уфимского района. Два новых малоэтажных дома общей площадью около 800 квадратных метров включают в себя по 7-8 квартир каждый. В этом году застройщик планирует сдать еще четыре таунхауса общей площадью более 3 тысяч квадратных метров и ввести в эксплуатацию порядка 35 новых квартир. Кроме того, в 2024 году планируется сдать 32 объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров.

Государственный участок площадью 32,3 гектара был передан застройщику в аренду для комплексной разработки территории после аукциона. Градостроительный потенциал этого участка составляет 53,9 тысячи квадратных метров жилья. Помимо строительства, проект предусматривает благоустройство, создание зон отдыха, детских и спортивных площадок, а также социальной и коммерческой инфраструктуры.

- Востребованность возможности привлечения банковского кредитования для загородного жилья в Уфе растет из года в год. Для эффективной реализации данного проекта в республике активно применяется механизм комплексного развития территорий, который не только обеспечивает население качественным жильем, но и создает комфортную среду с необходимой инфраструктурой, - подчеркнул временно исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Владислав Сидоркин.

Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В Башкирии ввели в эксплуатацию первые два дома по проекту комплексной малоэтажной застройки с применением эскроу-счетов
В Башкирии ввели в эксплуатацию первые два дома по проекту комплексной малоэтажной застройки с применением эскроу-счетов
В Башкирии ввели в эксплуатацию первые два дома по проекту комплексной малоэтажной застройки с применением эскроу-счетов
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