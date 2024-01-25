В галерее Стерлитамака - печатная графика из Петербурга

Именно таким праздником стало открытие в городской картинной галерее сразу двух ярких выставок печатной графики из Санкт-Петербурга. Графическое искусство мастеров из города на Неве Александра Фёдорова и Екатерины Самойловой представлено великолепными сериями литографий и офортов, которые являются иллюстрациями к известным литературным произведениям - книгам «Гарри Поттер», «Мастер и Маргарита», «Дон Кихот», «Песнь о Вещем Олеге», сказке-притче Ованеса Туманяна «Капля меда», древнекитайскому военному трактату «Тридцать шесть стратагем» и другим произведениям, связанным с европейской античной культурой.

Особое место в экспозиции занимают серии работ, связанных с иллюстрированием чувашского эпоса « Улып», цветные литографии из серии «Легенды и предания Чувашии». Их автор - Александр Федоров, уроженец Чебоксар, известный график, заслуженный художник Чувашской Республики, который пропагандирует национальную народную культуру, уже будучи встроенным в культурную жизнь Петербурга, с 2021 года являясь руководителем мастерской на факультете графики в Санкт-Петербургской Академии художеств им. И.Е. Репина.

Особый национальный колорит церемонии открытия выставок придали приветствие руководителя центра чувашской культуры Стерлитамака Оксаны Федоровой и выступление чувашского ансамбля «Тавах» под руководством Ольги Ивановой.

Публика, состоявшая из учеников школы N 31 и учащихся детской художественной школы, а также городских любителей изобразительного искусства, с удовольствием аплодировала артистам.

А встреча с печатной графикой самой высокой пробы наверняка пробудит у молодых участников мероприятия интерес не только с искусству литографии и офорта, но и к чтению хороших книг. Об этом говорили директор галереи Лилия Ахметова, директор ЦБС Стерлитамака Елена Калюжная, график и педагог Ольга Литвиненко, поэтесса Ольга Емельянова.

Выставки, которые являются продолжением проекта картинной галереи «Художники Петербурга», будут экспонироваться в ее стенах до 10 марта.

Марина Воронова

Фото Тамары Андреевой