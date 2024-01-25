В Стерлитамаке отпраздновали день студента

Ребята получили отличную возможность посетить множество необычных творческих пространств. Например, ощутили небывалое чувство полёта с помощью виртуальной реальности, оказавшись на вергине самого высокого небоскреба, посетили мастер-класс актера "Русского драматического театра" Владислава Петухова по сценической речи, побывали на фестивале к-pop культуры и даже уделили время своему здоровью, сдав кровь на ВИЧ и многое другое!

А после - все отправились на праздничную дискотеку!

Фото Сергея Крамскова.