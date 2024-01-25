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25 Января , 19:26

В Стерлитамаке отпраздновали день студента

Сегодня, 25 января, по всей стране отмечается Российский день студенчества. Отдел по молодёжной политике совместно с администрацией города Стерлитамака организовала грандиозный праздник для обучающихся средних профессиональных и высших учебных заведений в доме купца Патрикеева. 

В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
Ребята получили отличную возможность посетить множество необычных творческих пространств. Например, ощутили небывалое чувство полёта с помощью виртуальной реальности, оказавшись на вергине самого высокого небоскреба, посетили мастер-класс актера "Русского драматического театра" Владислава Петухова по сценической речи, побывали на фестивале к-pop культуры и даже уделили время своему здоровью, сдав кровь на ВИЧ и многое другое!
А после - все отправились на праздничную дискотеку!
 
Фото Сергея Крамскова.
 
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
В Стерлитамаке отпраздновали день студента
Автор:Эльвира Рахимова
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