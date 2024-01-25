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25 Января , 20:45

В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу

В спортивном клубе «Культурист» прошло первенство города по армрестлингу среди юношей 2006 г.р. и младше. Соревнования являлись отборочными на Республиканский фестиваль по национальным и народным видам спорта.

В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу

В спортивном клубе «Культурист» прошло первенство города по армрестлингу среди юношей 2006 г.р. и младше. Соревнования являлись отборочными на Республиканский фестиваль по национальным и народным видам спорта (армрестлинг, гиревой спорт, куреш и масрестлинг), который пройдёт в феврале в Уфе, в центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой.

В личном зачёте победителями в своих весовых категориях стали Радмир Исхаков до 50 кг (лицей-интернат № 2), Чингиз Махмутов до 55 кг (лицей интернат 2), Ленар Файрузов до 60 кг (СКСиПТ), Максим Шейн (СФУУНиТ) до 65 кг, Тимур Гидиятулин (СКСиПТ) до 70 кг, Вячеслав Фофонов (интернат № 1) свыше 70 кг.

 Следующий этап отбора, который пройдёт 1 февраля в спортивном клубе «Культурист» (ул.Дружбы, 3), определит сильнейших по гиревому спорту и масрестлингу. На основании этого отбора будет составлена сборная команда юношей.

В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
В Стерлитамаке прошло первенство города по армрестлингу
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