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26 Января , 12:21

Башкирия увеличит объем поставок инкубационных яиц в Казахстан

Теперь жители республики могут отправлять инкубационные яйца бройлеров, кумыс и лошадей башкирской породы в соседнюю страну. Этот шаг стал реализацией проекта "Экспорт продукции АПК", который входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт".

Башкирия увеличит объем поставок инкубационных яиц в Казахстан
Башкирия увеличит объем поставок инкубационных яиц в Казахстан

Уже планируется увеличение объема поставок в Казахстан инкубационных яиц водоплавающих птиц. Для этого заключен меморандум о сотрудничестве между башкирским предприятием "Асяновское" и Союзом птицеводов Казахстана на сумму около 4 миллионов рублей. Это является перспективным направлением для обеих республик. Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном, которое прошло в Астане в рамках бизнес-форума "Казахстан-Башкортостан". В прошлом году в Казахстан было экспортировано около 120 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса из Башкортостана, включая сахар, пшеницу, ячмень, сухое молоко и молочные продукты. Заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил этот успех и выразил благодарность казахстанским коллегам за помощь в сертификации продукции по стандартам Халяль. Он также отметил, что уже 41 предприятие Башкортостана производит халяль-продукцию и что в этом году в регионе открылось представительство Центра компетенций Роскачества в области продукции и услуг Халяль. На заседании также обсуждались возможности сотрудничества в области коневодства, овцеводства, производства товаров и модернизации сельскохозяйственной техники.

Источник:  Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

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"Стерлитамакский рабочий"

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