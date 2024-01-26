Башкирия увеличит объем поставок инкубационных яиц в Казахстан

Уже планируется увеличение объема поставок в Казахстан инкубационных яиц водоплавающих птиц. Для этого заключен меморандум о сотрудничестве между башкирским предприятием "Асяновское" и Союзом птицеводов Казахстана на сумму около 4 миллионов рублей. Это является перспективным направлением для обеих республик. Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном, которое прошло в Астане в рамках бизнес-форума "Казахстан-Башкортостан". В прошлом году в Казахстан было экспортировано около 120 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса из Башкортостана, включая сахар, пшеницу, ячмень, сухое молоко и молочные продукты. Заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил этот успех и выразил благодарность казахстанским коллегам за помощь в сертификации продукции по стандартам Халяль. Он также отметил, что уже 41 предприятие Башкортостана производит халяль-продукцию и что в этом году в регионе открылось представительство Центра компетенций Роскачества в области продукции и услуг Халяль. На заседании также обсуждались возможности сотрудничества в области коневодства, овцеводства, производства товаров и модернизации сельскохозяйственной техники.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан