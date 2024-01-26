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26 Января , 11:47

В 2024 в Стерлитамаке планируется провести ремонт на двенадцати участках дорог

Это произойдет в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность отремонтированных дорог превысит 7 км.

В 2024 в Стерлитамаке планируется провести ремонт на двенадцати участках дорог
В 2024 в Стерлитамаке планируется провести ремонт на двенадцати участках дорог

Эти участки дорог являются важными для местных жителей. Именно поэтому было принято решение привести их в соответствие с требованиями. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, Александр Клебанов, поделился этой информацией.

Определены объекты, на которых будет производиться ремонт:

- Улица Дружбы, от улицы Худайбердина до улицы Волочаевская;
- Улица Нахимова, от улицы Николаева до Проспекта Ленина;
- Улица Шафиева, от улицы Худайбердина до улицы 23 Мая;
- Улица Сакко и Ванцетти, от улицы Карла Маркса до улицы Советская;
- Улица Сагитова, от улицы Островского до улицы Ильича;
- Улица Карла Маркса, от дома № 70 до улицы Богдана Хмельницкого;
- Улица Комарова, от улицы Объездная до улицы Новая;
- Улица Советская, от улицы Худайбердина до улицы Богдана Хмельницкого;
- Улица Мира, от улицы Нагуманова до улицы Худайбердина;
- Улица Ибрагимова, от улицы Коммунистическая до улицы Артема;
- Улица Коммунистическая, от кольца "Автовокзал" до улицы Проспект Октября;
- Улица Объездная, от кольца "Больничный городок" до улицы Комарова.

На данных объектах уже заключены контракты, и подрядные организации уже определены. Ремонтные работы планируется завершить в течение третьего квартала двадцать четвертого года.

Напомним, что в двадцать третьем году в Башкортостане было отремонтировано более 200 км дорог различной категории в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Источник: Минтранс РБ

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