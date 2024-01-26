В 2024 в Стерлитамаке планируется провести ремонт на двенадцати участках дорог

Эти участки дорог являются важными для местных жителей. Именно поэтому было принято решение привести их в соответствие с требованиями. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, Александр Клебанов, поделился этой информацией.

Определены объекты, на которых будет производиться ремонт:

- Улица Дружбы, от улицы Худайбердина до улицы Волочаевская;

- Улица Нахимова, от улицы Николаева до Проспекта Ленина;

- Улица Шафиева, от улицы Худайбердина до улицы 23 Мая;

- Улица Сакко и Ванцетти, от улицы Карла Маркса до улицы Советская;

- Улица Сагитова, от улицы Островского до улицы Ильича;

- Улица Карла Маркса, от дома № 70 до улицы Богдана Хмельницкого;

- Улица Комарова, от улицы Объездная до улицы Новая;

- Улица Советская, от улицы Худайбердина до улицы Богдана Хмельницкого;

- Улица Мира, от улицы Нагуманова до улицы Худайбердина;

- Улица Ибрагимова, от улицы Коммунистическая до улицы Артема;

- Улица Коммунистическая, от кольца "Автовокзал" до улицы Проспект Октября;

- Улица Объездная, от кольца "Больничный городок" до улицы Комарова.

На данных объектах уже заключены контракты, и подрядные организации уже определены. Ремонтные работы планируется завершить в течение третьего квартала двадцать четвертого года.

Напомним, что в двадцать третьем году в Башкортостане было отремонтировано более 200 км дорог различной категории в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Источник: Минтранс РБ