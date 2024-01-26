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26 Января , 11:16

В Башкирии пройдёт студенческий форум, посвящённый Дню российского студенчества

1 февраля 2024 года в Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» пройдет студенческий форум #Дома. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества. Форум откроет свои двери в 11.00 для студентов вузов, обучающихся в различных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Оренбург, Самара и многих других.

В Башкирии пройдёт студенческий форум, посвящённый Дню российского студенчества
В Башкирии пройдёт студенческий форум, посвящённый Дню российского студенчества

В рамках форума предусмотрены разнообразные встречи с кадровыми службами организаций и предприятий республики. Опытные HR проведут мастер-класс по поиску работы и стажировке в крупных предприятиях республики. Также запланирована стратегическая сессия по формированию землячеств в вузах. Завершит форум необычная «Встреча без галстуков», где студенты смогут пообщаться с интересными политиками, кинорежиссерами, певцами и блогерами, задавая свои вопросы.

Также запланирована культурная программа с участием популярных артистов Республики Башкортостан. Это станет ярким завершением дня, наполненного обучением, обменом опытом и возможностью погрузиться в атмосферу творчества.

Форум #Дома предоставляет уникальную возможность студентам создать свой путь к успешному будущему, обрести ценные контакты и зарядиться вдохновением от встреч с лучшими представителями различных областей.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке
до 29 января и дождаться подтверждения от организаторов.

Ссылка для регистрации:

https://bashstudents.timepad.ru/event/2746433/

 

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