Мир вдохновения Аллы Дьяконовой

Живопись, карандаш и сухая пастель - эти техники художник Алла Дьяконова умело использует для создания своих замечательных характерных портретов «Николай», «Даша», «Зульфия», «Баба Маня», «Машка-таракашка», «Вера», нежных натюрмортов «Герберы», «Цветы солнца», лиричных пейзажей «Тихий вечер», «Осень. Куштау», «На реке Дема», «Утро. Белое озеро», жанровых зарисовок «Алые паруса», «Бессмертный полк», «Спасенная икона. С. Макеевка» и других работ, которые можно увидеть в галерее с 26 января до 10 марта.

Энергичный, добрый, деятельный человек, педагог и туристка со стажем, творческая натура, хорошая мама и жена, верный друг - все это о ней, об авторе 37 картин, дарящих зрителям душевный свет и отличное настроение.

Пришедших на открытие выставки «Моё вдохновение» ждал сюрприз от художницы - розыгрыш лотереи, в котором счастливчикам достались в подарок репродукции картин Аллы Дьяконовой с автографом автора.

А еще на церемонии открытия звучали слова напутствия, признания в любви и стихи. Ведь встречи с прекрасным всегда побуждают людей не только получать, но и отдавать.