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27 Января , 10:30

Мир вдохновения Аллы Дьяконовой

Солнечная, тёплая, очень добрая выставка «Моё вдохновение» открылась в малом зале городской картинной галереи. Ее автор - свободный художник и профессиональный дизайнер, мастер художественной росписи стен и нанесения барельефов из Стерлитамака Алла Дьяконова, ставшая обладателем Гран-при 26-й региональной выставки-конкурса Ассоциации художников юга РБ.

Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой

Живопись, карандаш и сухая пастель - эти техники художник Алла Дьяконова умело использует для создания своих замечательных характерных портретов «Николай», «Даша», «Зульфия», «Баба Маня», «Машка-таракашка», «Вера», нежных натюрмортов «Герберы», «Цветы солнца», лиричных пейзажей «Тихий вечер», «Осень. Куштау», «На реке Дема», «Утро. Белое озеро», жанровых зарисовок «Алые паруса», «Бессмертный полк», «Спасенная икона. С. Макеевка» и других работ, которые можно увидеть в галерее с 26 января до 10 марта.
Энергичный, добрый, деятельный человек, педагог и туристка со стажем, творческая натура, хорошая мама и жена, верный друг - все это о ней, об авторе 37 картин, дарящих зрителям душевный свет и отличное настроение.
Пришедших на открытие выставки «Моё вдохновение» ждал сюрприз от художницы - розыгрыш лотереи, в котором счастливчикам достались в подарок репродукции картин Аллы Дьяконовой с автографом автора.
А еще на церемонии открытия звучали слова напутствия, признания в любви и стихи. Ведь встречи с прекрасным всегда побуждают людей не только получать, но и отдавать.

Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Мир вдохновения Аллы Дьяконовой
Автор:Марина Воронова
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