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27 Января , 10:00

Открытие мемориала мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны

Глава Российского государства и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли участие в открытии мемориала мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Событие приурочено к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.  

Открытие мемориала мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны
Открытие мемориала мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны

Владимир Путин и Александр Лукашенко обратились к участникам церемонии и возложили цветы к зажжённому здесь Вечному огню. После чего в сопровождении помощника Президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, директора Службы внешней разведки, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко лидеры двух стран осмотрели центральную композицию мемориала. 

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73334

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73334/photos/74635

 

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