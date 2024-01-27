Открытие мемориала мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны

Владимир Путин и Александр Лукашенко обратились к участникам церемонии и возложили цветы к зажжённому здесь Вечному огню. После чего в сопровождении помощника Президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, директора Службы внешней разведки, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко лидеры двух стран осмотрели центральную композицию мемориала.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73334

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73334/photos/74635