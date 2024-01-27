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27 Января , 12:39

Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана

В мероприятии участвовали более полусотни деятелей литературы. Радий Фаритович поблагодарил творческое объединение за активную работу и высказался за поддержку авторов, которые создают произведения о подвиге защитников Родины во время специальной военной операции. Кстати, председатель Союза писателей РБ Айгиз Баймухаметов, а также писатели Зухра Буракаева, Мунир Кунафин, Миляуша Кагарманова сами побывали в зоне СВО. Итогами этих поездок стали произведения, вышедшие из-под их пера. Радий Хабиров поручил провести Дни литературы Башкортостана в Казахстане по аналогии с проведенными в Беларуси.

Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана

На встрече были подняты вопросы деятельности Союза писателей Башкирии, который в этом году отметит своё 90-летие. Говорили о реставрации и ремонте здания Союза. Радий Хабиров предложил открыть Дом литератора в здании бывшего института глазных болезней на улице Пушкина. Коснувшись вопросов книгоиздания, директор издательства «Китап» Эльмира Хайритдинова отметила, что Башкортостан является лидером по объему финансирования на книгоиздание.

Председатель объединения русскоязычных писателей Светлана Чураева рассказала о конкурсе переводов художественных произведений «На земле Салавата». Писательница Кристина Андрианова-Книга подняла вопрос о возрождении белебеевского фестиваля «Родники вдохновения». Главный редактор детского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина предложила увеличить размер премии им. Хадии Давлетшиной за произведения для детей.

Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана
Автор:Фаяз Юмагузин
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