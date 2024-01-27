Радий Хабиров встретился с писателями Башкортостана

На встрече были подняты вопросы деятельности Союза писателей Башкирии, который в этом году отметит своё 90-летие. Говорили о реставрации и ремонте здания Союза. Радий Хабиров предложил открыть Дом литератора в здании бывшего института глазных болезней на улице Пушкина. Коснувшись вопросов книгоиздания, директор издательства «Китап» Эльмира Хайритдинова отметила, что Башкортостан является лидером по объему финансирования на книгоиздание.

Председатель объединения русскоязычных писателей Светлана Чураева рассказала о конкурсе переводов художественных произведений «На земле Салавата». Писательница Кристина Андрианова-Книга подняла вопрос о возрождении белебеевского фестиваля «Родники вдохновения». Главный редактор детского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина предложила увеличить размер премии им. Хадии Давлетшиной за произведения для детей.