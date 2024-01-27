"РобоФест - 2024" в Стерлитамаке

В этом году в соревнованиях участвуют 217 конкурсантов в возрасте от 8 до 30 лет, приехавших, практически, со всех уголков Башкирии: Хайбуллинский район, Нуримановский район, Абзелиловский район, Бурзянский район, Альшеевский район, Архангельский район, Уфа, Нефтекамск, Белорецк, Кумертау, Мелеуз, Ишимбай и, конечно, Стерлитамак.

Сконструированные роботы участников соревновались в таких направлениях, как РобоКарусель, Сумо, РобоИсполнитель, РобоФишки, РобоЧертежник, шортТрек, МиниСумо, лабиринт, гонки по черной линии и РобоГольф.

"РобоФест" – это уникальное событие, главная цель которого заключается в развитии интереса к научно-техническому творчеству среди детей и молодежи. Организаторы ставят перед собой задачу не только популяризировать инженерные профессии, но и поднять их престижную планку. "РобоФест" является платформой, где молодые умы могут раскрыть свой потенциал и проявить таланты в области робототехники. Это событие помогает детям и молодежи понять важность научных открытий и технических инноваций, а также вдохновляет их на будущую карьеру в инженерном направлении.

- "РобоФест" один из крупнейших в России фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества, которые представляют свои уникальные разработки. Эти работы могут заинтересовать промышленные предприятия, малый бизнес и научные школы многих университетов. Для участников - это отличная возможность заявить о себе и своих проектах, - объясняет заместитель директора по учебной работе Стерлитамакского филиала УУНиТ, Татьяна Александровна Гаврилина. - Нашими партнерами вот уже много лет выступает Учебный центр «Толтек плюс», который совместно с Технопарком филиала осуществляет подготовку детей по общеразвивающим программам, в частности робототехнической направленности. Такой тандем позволяет привить интерес детям к научно-техническому творчеству. Окончив школу, эти ребята могут получить профессиональное образование в уже ставшим с детства родном университете, - заключила она.