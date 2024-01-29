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29 Января , 14:29

10 лабораторий и центров УГНТУ разместились и готовы к работе в Межвузовском кампусе Уфы

Напомним, строительство первой очереди Межвузовского студенческого кампуса в Уфе завершилось в конце декабря. Согласно графику,  сейчас в кампусе идет монтаж оборудования научных лабораторий вузов-резидентов.

10 лабораторий и центров УГНТУ разместились и готовы к работе в Межвузовском кампусе Уфы
10 лабораторий и центров УГНТУ разместились и готовы к работе в Межвузовском кампусе Уфы

На двух этажах IQ-парка расположатся следующие лаборатории Уфимского государственного нефтяного университета:

Центр реверсивного инжиниринга.

Молодёжный бизнес-акселератор.

Университетская стартап-студия .

Центр трансфера технологий.

Центр водородно-углеродных технологий нефтяного университета.

Лаборатория климата и мониторинга окружающей среды .

Лаборатория креативных индустрий и урбанистики (специализация «Архитектура и градостроительство») .

Лаборатория креативных индустрий и урбанистики (специализация «Дизайн») .

Лаборатории робототехники и VR-технологий .

«Кибер-ателье».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22863/

 

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