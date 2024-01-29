10 лабораторий и центров УГНТУ разместились и готовы к работе в Межвузовском кампусе Уфы

На двух этажах IQ-парка расположатся следующие лаборатории Уфимского государственного нефтяного университета:
Центр реверсивного инжиниринга.
Молодёжный бизнес-акселератор.
Университетская стартап-студия .
Центр трансфера технологий.
Центр водородно-углеродных технологий нефтяного университета.
Лаборатория климата и мониторинга окружающей среды .
Лаборатория креативных индустрий и урбанистики (специализация «Архитектура и градостроительство») .
Лаборатория креативных индустрий и урбанистики (специализация «Дизайн») .
Лаборатории робототехники и VR-технологий .
«Кибер-ателье».
Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22863/