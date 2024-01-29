Башкирия и Казахстан заключили 8 соглашений о сотрудничестве

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров оценил результаты переговоров, отметив, что более 300 b2b-встреч позволили заключить 8 новых соглашений и около 120 договоренностей о сотрудничестве. Он также подчеркнул важность личного контакта во внешнеэкономической деятельности и выразил уверенность, что каждый участник делегации получил бесценный опыт и новые деловые связи. В состав делегации Башкортостана вошли предприятия из различных отраслей, таких как нефтегазодобыча, пищевая промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, мебельная и строительная промышленность, а также консалтинг и АПК. Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева поделилась информацией о том, что Республика Казахстан является одним из основных партнеров Башкортостана. За 11 месяцев текущего года объем взаимного товарооборота между регионами увеличился на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Она также отметила, что подписанные соглашения и укрепление связей способствуют дальнейшему развитию сотрудничества. B2B-переговоры прошли в рамках Бизнес-форума «Казахстан-Башкортостан», который направлен на установление деловых контактов между представителями обеих стран и презентацию потенциала республики Башкортостан. Основная цель форума - развивать и укреплять сотрудничество между предпринимателями обеих территорий. Важно отметить, что данный бизнес-форум является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который ставит перед собой задачу достижения значительного роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году. Проект включает в себя проведение мероприятий, таких как «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».