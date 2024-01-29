Радий Хабиров ознакомился в Уфе с лабораториями IQ-парка межвузовского кампуса Евразийского НОЦ

Глава региона посетил лабораторные помещения и ознакомился с архитектурно-планировочными решениями IQ-парка.

Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров, курирующий проект, рассказал, что в здании завершили строительно-монтажные работы. Первые резиденты кампуса – Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медицинский университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет.

На конец января 2024 года в IQ-парке размещается более 20 лабораторий и инновационных площадок. В их числе – учебные классы БГМУ для освоения навыков работы на передовом оборудовании и лечения различных патологий, а также кабинет «Медицина будущего».

Кроме того, на территории кампуса уже трудятся специалисты анимационной студии «Муха». Коллектив занимается созданием роликов, заставок и спецэффектов, а также полнометражных мультфильмов.

Глава Башкортостана высоко оценил планировку и дизайн помещений первой очереди кампуса.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/174465.html